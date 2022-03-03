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Баскетбольный «Зенит» хочет включать гимн России на предматчевых церемониях

Спорт
Баскетбольный «Зенит» хочет включать гимн России на предматчевых церемониях

Баскетбольный клуб «Зенит» обратился в Единую лигу ВТБ с просьбой разрешить включение государственного гимна Российской Федерации в предматчевую церемонию.

По данным Sport24, сине-бело-голубые планируют включать гимн уже на ближайшей встрече против пермской «Пармы», которая запланирована на 6 марта.

Кроме того, руководство петербургского клуба просит согласовать включение в церемонию открытия матчей Единой лиги ВТБ с участием белорусских и казахстанских команд государственных гимнов соответствующих государств.

«Принимая во внимание то, что участниками Единой лиги ВТБ также являются команды Республики Беларусь и Республики Казахстан, в целях демонстрации дружбы, уважительного отношения и солидарности между нашими странами и командами-участницами Единой лиги ВТБ, просим также согласовать включение в церемонию открытия матчей с участием данных команд государственных гимнов соответствующих стран», — следует из письма клуба.

В Единой лиге ВТБ участвуют казахстанская «Астана» и белорусский «Цмоки-Минск». В турнирной таблице сезона-2021/22 команда Хавьера Паскуаля идет на третьем месте, клуб из Нур-Султана — на восьмом месте, минчане — на 11-й строчке.

#зенит #баскетбол #единая лига втб
Фильм Солнцепек