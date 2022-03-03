Политолог Воскресенский сообщил о нежелании Киева проводить переговоры в Беловежской Пуще

Нежелание украинской стороны проводить переговоры в Беловежской Пуще можно объяснить воспоминаниями о развале СССР. Соответствующим мнением 3 марта поделился политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, представители Киева на переговорах с Москвой по разрешению украинского кризиса уже прибыли в Польшу. Однако они выступили против Беловежской Пущи как места для встречи сторон, подчеркнул Воскресенский. Об этом эксперт рассказал во время беседы с телеканалом «Россия-24».

«Мне кажется все-таки, что наши украинские партнеры тянут время. Все похоже на то. То ли они ждут резервов, то ли добровольцев из интернациональных бригад. Но нет никакого желания поторопить эти переговоры», — обратил внимание политолог.

Ранее Воскресенский заявил о возможных изменениях в составе украинской делегации на переговорах с российскими представителями.