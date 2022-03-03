Профильный комитет ГД одобрил поправку об ужесточении наказания за фейки о ВС РФ

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об ужесточении наказания за фейки о ВС РФ. Теперь за распространение недостоверной информации о деятельности российских вооруженных сил вводится уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». За такие деяния предполагается наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. В случае использования служебного положения или наличия корыстных побуждений, штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от пяти до десяти лет. За тяжкие последствия распространения фейков срок лишения свободы составит от десяти до 15 лет.