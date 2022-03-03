Президент МПК объяснил решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от Игр в Пекине

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал решение отстранить сборные России и Белоруссии от зимних Паралимпийских игр в Пекине.

Парсонс заявил, что многие спортсмены из других стран грозили отказаться от участия в Паралимпиаде, если Россия будет участвовать в Играх в Пекине. Ранее о своем отказе выходить на игру с российской сборной заявили латвийские керлингисты на колясках.

Президент МПК заявлял, что ранее допустил российских спортсменов до Паралимпиады, применив к ним самые строгие наказания из всех возможных. Российские паралимпийцы должны были выступать под флагом IPC, а их медали не учитывались бы в медальном зачете Паралимпиады.