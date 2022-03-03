Ведущий Норкин рассмешил аудиторию колким анекдотом о мухе и сражениях

Ведущий программы на НТВ «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил студию шуткой о мухе, пылко нуждающейся в сражениях.
Телеведущий решил разрядить накалившуюся обстановку в зале. Для этого он выбрал анекдот в стихах о назойливом насекомом, которое пытается заботиться о народе, но вместо этого вязнет в «жирнеющем» сэндвиче.
«Бьется муха о стекло. Рядышком открыто окно.
Или муху припекло, или после менингита?
Ловко делает она агрессивные движения
Ей свобода не нужна – мухе надобно сражение!
Муха-лекарь, муха-врач, яд – любимое лекарство.
Этим ядом передач муха лечит государство.
Муха борется со злом, все печется о народе,
Погибая за стеклом на жирнеющем бутерброде.
Родилась она давно - еще в том XX веке.
Но любимое *** ищет в каждом человеке», — продекламировал Норкин.
Анекдот на фоне российской спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик показался зрителям злободневным. Зал задрожал от неистового хохота после шутки Норкина про воинственную муху и начал аплодировать тонкому юмору ведущего.
Ранее сообщалось, что запрет голливудских фильмов в России из-за украинского кризиса можно воспринимать и в позитивном ключе. Такое мнение выразил Норкин.