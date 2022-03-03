МИД Польши допустил присуждение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в ближайшее время

Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз уже в самое ближайшее время, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По его словам, этот вопрос может разрешиться до конца следующей недели.

«Кандидатом на вступление в ЕС она могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление своей страны в ряды Европейского союза. Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что на текущий момент этот вопрос не может обсуждаться всерьез.