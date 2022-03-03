Татьяну Тарасову возмутило отстранение российских паралимпийцев от Игр в Пекине

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских и белорусских спортсменов от Игр в Пекине. Наставницу фигуристов возмутили такие санкции против атлетов.

Тарасова считает недопуск россиян и белорусов к Играм в Китае издевательством. Заслуженный тренер СССР напомнила, что речь идет о спортсменах с ограниченными возможностями.

«Это же паралимпийцы… Зачем так измываться над людьми? Они в чем-то виноваты? Нет! Вот и все», — возмутилась Тарасова в комментарии РИА Новости.

Напомним, Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. МПК сначала разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх, но только в нейтральном статусе. Однако за день до открытия Паралимпиады-2022 комитет объявил, что изменил решение и не допустил атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям.