Д предложила ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил Общественной палате Российской Федерации принять законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Планируется, что за нарушение будет предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Уголовный кодекс хотят дополнить новой статьей. Ее санкции — штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также ограничение свободы, или до трех лет колонии со штрафом до 200 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме одобрили поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.