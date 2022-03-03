China Daily: США усложняют возможность для оценки ситуации на Украине

Соединенные Штаты нагнетают истерию вокруг украинских событий, чем затрудняют снижение остроты в оценках происходящего. С таким мнением выступили китайские журналисты.

Недавно Москва развернула специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Отмечалось, что ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины. На фоне событий в China Dail раскритиковали реакцию Соединенных Штатов.

«Страхи и истерия, которые раздувает Вашингтон, делают трудным снижение остроты ситуации вокруг Украины», — подчеркнули журналисты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о работе телефонных террористов из Соединенных Штатов против российских дипломатов. Также поступают угрозы о блокировке связи, отметила она.