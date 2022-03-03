Крымский политик Константинов предрек создание республик на Украине после спецоперации РФ

Территория Украины может разделиться на народные республики после завершения спецоперации России. Такое мнение выразил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Крымский политик сделал пугающий для Киева прогноз об итогах специальной военной операции РФ. По его словам, ЛНР и ДНР не откажутся от своей независимости. При этом к ним могут присоединиться народные республики, образованные в пределах Харьковской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей.

«Это и есть историческая Новороссия, республики которой могут заключить между собой федеративный или конфедеративный договор. Это наиболее братская и родная нам часть бывшей Украины», — сказал Константинов.

Бывший депутат Рады считает, центральная часть страны в этом вопросе может занять нейтральный статус и станет дружественной для РФ. Закарпатье выберет путь независимого государства.

Свое мнение также высказал бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Он назвал возможные формы государственного управления на Украине после спецоперации.

«Учитывая странную историю Украины, которая за последние 200 лет постоянно прирастала чужими территориями, но к этому усилий не прилагала, а это все делал либо СССР, либо царское самодержавие, то не исключается, что на Украине поменяется устройство», - сказал политик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в Донбассе. Глава государства назвал этот шаг вынужденным.