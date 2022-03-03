Петербург вошел в тройку регионов России с самой высокой суточной заболеваемостью COVID-19

Петербургские медики выявили 3562 новых случая заражения коронавирусной инфекции в городе за прошлые сутки.

Показатель заболеваемости в Северной столице продолжает колебаться. Днем ранее число заболевших петербуржцев составило 4514, а за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 3562 человек. В результате город попал в тройку российских регионов с самой высокой суточной заболеваемостью. При этом всего с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 1,5 млн горожан.

Кроме того, в Петербурге за сутки зафиксировано 65 случаев летального исхода среди пациентов. Общее число смертей от инфекции достигло 32 099.

Губернатор города Александр Беглов ранее заявил, что эпидобстановка в городе является непростой. Даже с помощью жестких ограничений Смольному не удалось вовремя пресечь распространение штамма «Омикрон», что привело к длительному ухудшению эпидемиологической ситуации в Северной столице.