Рябков сообщил о работе МИД России в кризисном режиме

Министерство иностранных дел России сейчас функционирует в кризисном режиме, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Дипломат выступил на фоне проведения спецоперации москвы по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины.

В ответ некоторые страны ввели против РФ санкции. По сообщению Рябкова, сейчас МИД работает в кризисном режиме и занимается минимизацией последствий от ограничительных мер.

Ранее Белый дом сообщил о новых рестрикциях против России и Белоруссии. Ограничительные меры затронут оборонно-промышленный комплекс двух государств.