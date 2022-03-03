Интервью журналистки CNews убрали из эфира за правду об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ

Интервью французской журналистки Анн-Лор Боннель об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ было вырезано из эфира CNews.

Корреспондент CNews с 2014 года освещала события на территории Донбасса, собирая доказательства того, что мирные жители подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.

В эфире родного канала она сказала, что у нее есть достаточно подтверждений, что жители ЛНР и ДНР страдали от режима Киева. Но правда оказалась никому не нужна, и ее интервью было вырезано из сетки вещания. Однако видео с ее полным выступлением об обстрелах Донбасса появилось в Сети.

«Уже неделю мы говорим об этом конфликте, но это продолжается восемь лет. Люди без сил. И я должна сказать, что все они удивлены, что Европа только сейчас обратила внимание на ситуацию. В то время, когда для них, это конец света – жизнь в подвалах, бомбежки, которые я снимала еще в 2015 году. Для них это ежедневная жизнь еще с 14 года», – так начала видео Боннель.

После этих слов ее перебил ведущий эфира вопросом, уверена ли она, что Донбасс обстреливали украинские военные. На что журналистка дала утвердительный ответ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции на Украине. По словам лидера РФ Владимира Путина, Москва была вынуждена пойти на такие меры ради спасения жителей ЛНР и ДНР.