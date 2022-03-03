YouTube ограничил доступ к каналу футбольного клуба ЦСКА

Официальный канал футбольного клуба ЦСКА столкнулся с блокировкой на платформе YouTube. Доступ к профилю был ограничен на фоне украинских событий.

Запад продолжает вводить новые ограничения против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Так, потоковый сервис YouTube ограничил доступ пользователей к каналу ПФК ЦСКА. Причина блокировки неизвестна.

Россия начала спецоперацию после обострения конфликта в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, ситуация потребовала от государства решительных и незамедлительных действий. На этом фоне российские футбольные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по указу FIFA и UEFA.