Вице-министр обороны Казахстана Камалетдинов: Нур-Султан занимает нейтральную позицию по Украине

Казахстан занимает нейтральную позицию на фоне эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил казахский вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

Политик подчеркнул, что Казахстан не поддерживает ни российскую, ни украинскую стороны в отношении напряженной ситуации на Украине.

«Конфликт Украины и России к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону», – говорит Камалетдинов.

Ранее аналогичным заявлением поделился президент Бразилии Жаир Болсонару. Он обратил внимание, что государству также необходимо избегать вмешательств в украинский кризис и принять нейтралитет по поводу возникшей ситуации.

При этом бразильский лидер опроверг фейки о «массовых убийствах» на Украине со стороны России и назвал президента украинского государства Владимира Зеленского «актером и комедиантом».