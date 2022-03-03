Володин предложил выступившим против спецоперации РФ деятелям культуры покинуть свои посты

Выступившие против спецоперации России на Украине по защите Донбасса деятели культуры должны освободить свои должности. Соответствующим мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, на двух стульях усидеть нельзя. Володин подчеркнул, что предавшие свой народ и государство артисты будут осуждены и презираемы в будущем. Такое заявление он сделал во время беседы с телеканалом «Россия-24».

«Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают», — отметил спикер Госдумы.

Володин напомнил о поступке дирижера Валерия Гергиева как о примере гражданской ответственности. Артиста уволили из Мюнхенской филармонии из-за того, что он не захотел отказываться от своего мнения по поводу действий Москвы на фоне украинского кризиса, указал политик.

Ранее Володин также говорил о том, что некоторые деятели культуры, выступившие против освободительной спецоперации России на Украине, «предают народ» своей позицией.