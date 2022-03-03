«У Путина есть ощущение миссии»: Россия обрела целостную идеологию после спецоперации на Украине

У Владимира Путина есть «ощущение его миссии», глобальное историческое видение и целостная идеология, заявил политолог Евгений Минченко. Он отметил, что начало военной операции на Украине — следствие не ситуативных решений, а давно нарастающей эскалации конфликта.

«Ситуация развивалась долго. Вспомним, что после первого столкновения в 2014 году украинские власти на протяжении восьми лет заявляли о том, что они находятся в состоянии войны с Россией. Главное, на что я надеюсь, — чтобы были минимизированы человеческие жертвы», — заявил Минченко в интервью изданию «Бизнес Онлайн».

По мнению эксперта, Путин решил не дожидаться момента, когда иностранные оппоненты будут готовы к военным действиям и Россия окажется в уязвимом положении. Президент РФ также глубоко разочарован во всем политическом классе Украины. Ранее, 25 февраля, он назвал украинские власти «шайкой наркоманов и нацистов», подчеркнув, что российская сторона не ждет от них договороспособности. Тем не менее, второй раунд переговоров РФ с Киевом назначен на 3 марта.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Минченко добавил, что если бы Киев выполнял условия Минских соглашений, то ситуация могла бы развиваться по-другому и военного решения конфликта было бы возможно избежать. Однако подобный сценарий был эгоистично отвергнут командой Владимира Зеленского из-за внутриполитических издержек как для него самого, так и для правящей партии «Слуга народа».

«После начала военных действий уже министр иностранных дел Украины говорит, что готовы обсуждать нейтральный статус Украины. Ну елки-палки, если бы они это сделали месяц назад», — сказал политолог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на стороне киевского режима воюют «настоящие убийцы». Он обратил внимание американских журналистов на то, что украинские националисты при отступлении прикрываются мирными жителями и занимаются мародерством.