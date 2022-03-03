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Два украинских специалиста покинули грозненский «Ахмат»

Спорт
Два украинских специалиста покинули грозненский «Ахмат»

Два украинских специалиста покинули тренерский штаб футбольного клуба «Ахмат».

По информации «Матч ТВ», контракты с грозненцами по соглашению сторон расторгли тренер-аналитик Станислав Гончаренко и физиотерапевт Павел Дубко.

Также отмечается, что клуб покинет украинский полузащитник Артем Полярус, который на сегодняшний день находится в расположении команды, но уже уведомил руководство о решении расторгнуть контракт.

При этом уточняется, что другие иностранные футболисты «Ахмата» готовятся к домашнему матчу 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином», который запланирован на 7 марта.

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