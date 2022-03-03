Встреча делегаций России и Украины может пройти не в Беловежской пуще, как планировалось ранее. Об этом сообщил дипломатический источник.

По его данным, российско-украинские переговоры могут перенести из Беловежской пущи, но решение еще не принято. Информация о времени начала встречи пока не поступала, рассказал источник РИА Новости.

Российская делегация прибыла в Белоруссию для второго раунда переговоров с Киевом 2 марта. Об этом ранее сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Представители украинской стороны должны были прибыть на место утром 3 марта.

Напомним, Россия проводит на Украине спецоперацию, чтобы обеспечить денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. Москву вынудили пойти на эту меру, поскольку РФ грозило нападение. Кроме того, специальная операция позволит демократизировать Украину и освободить население страны от марионеточного правительства.