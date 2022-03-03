Глава комитета ГД по энергетике предсказал крах экономики ЕС без российского газа

Европейская экономика не сможет существовать без российского газа и развалится прежде, чем западные санкции нанесут серьезный ущерб РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По словам депутата, европейцы смогут найти альтернативу российской нефти. Например, нарастить поставки из Саудовской Аравии или переориентировать внутренний рынок на другие сорта топлива. На это у западных стран уйдет по меньшей мере два года. А вот найти замену российскому газу нереальная задача.

«Это надо создать новую энергетику! Вернуть ту же Германию на ядерную энергетику, которую они остановили, отказаться от всех планов по снижению угольной генерации. Это очень далеко идущие последствия. Я очень сомневаюсь, что европейская экономика выдержит. Я думаю, это их остановит», – рассказал политик.

Второй день подряд открытие европейской биржи сопровождают рекордные цены на газ — выше 2000 долларов за тысячу кубометров. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее объяснил «Политике Сегодня», что это связано по большей части и с той информационной войной, которую Запад ведет против России. Подробности — в нашем материале.

