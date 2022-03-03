ПКР назвал недопуск россиян к Играм в Пекине противоречащим принципу паралимпийской семьи

Паралимпийский комитет России (ПКР) отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допускать россиян к Играм в Пекине. В ПКР назвали эту меру противоречащей одному из основных принципов паралимпийской семьи.

Паралимпийский комитет России считает недопуск россиян к Играм в Китае необоснованным, поскольку эта санкция противоречит принципу аполитичности спорта инвалидов. Как отметили в ПКР, российских атлетов делают виновными в политических конфликтах.

«В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПКР.

Напомним, Паралимпийские игры в Пекине откроются 4 марта. МПК сначала допустил россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, но за день до Паралимпиады изменил это решение.