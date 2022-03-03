Российских и белорусских атлетов отстранили от соревнований на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) отменил свое решение и отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в зимних Паралимпийских игр в Пекине.

В ходе заседания МПК принял решение об отказе в допуске российских и белорусских спортсменов на зимние Паралимпийские игры в Пекине. Глава комитета Эндрю Парсонс при этом сказал, что на это повлияла спецоперация России на Украине.

«Мы очень гордимся принципами и ценностями, которые сделали Движение тем, чем оно является сегодня», — подчеркнул Парсон.

Он также отметил, что обеспечение безопасности спортсменов в сложившейся ситуации для МПК является первостепенной задачей и выразил поддержку странам, пострадавшим в ходе конфликта, говорится в официальном сообщении на сайте организации.