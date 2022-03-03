СК: участникам беспорядков при незаконных акциях грозит до 15 лет лишения свободы

Российский Следственный комитет напомнил об уголовной ответственности за организацию и участие в массовых беспорядках при проведении незаконных акций, говорится в сообщении ведомства в четверг.

Следком уточнил, что наказанием за массовые беспорядки может стать лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее с аналогичным предостережением выступила московская прокуратура. Надзорное ведомство напомнило, что организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.