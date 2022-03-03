Федерация хоккея Канады выступила против участия россиян в Паралимпиаде

Федерация хоккея Канады раскритиковала решение об участии российских и белорусских спортсменов на Паралимпийских играх, которые стартуют в Пекине 4 марта.

Канадская федерация не согласна с позицией Международного паралимпийского комитета, который разрешил россиянам и белорусам выступать на Играх. Она хочет добиться пересмотра решения по допуску спортсменов.

«Мы тесно сотрудничаем с Канадским паралимпийским комитетом, чтобы изучить все возможные варианты для достижения положительного результата для наших спортсменов, которые неустанно работали в течение последних четырех лет, чтобы побороться за золотую медаль на Паралимпийских играх», — говорится в заявлении федерации.

Ряд российских спортсменов и команд оказались под санкциями. Международные спортивные организации выступили против участия спортсменов в соревнованиях. Причиной стала специальная военная операция, направленная на демилитаризацию и денацификацию Украины.