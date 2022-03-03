Путин внес в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение об ОДКБ

Госдума рассмотрит процесс придания юридической силы изменениям к соглашению о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поправки внес президент России Владимир Путин.

Речь идет о введении понятия «Координирующее государство».

Ранее сообщалось, что Государственная дума рассмотрит проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Его автором является российское правительство.