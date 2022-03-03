Военные ЛНР при поддержке российских войск вышли к северной окраине Северодонецка

Группировка военных Луганской Народной Республики при огневой поддержки российских войск вышла к северной окраине Северодонецка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военные продолжают наступательные действия. Войскам удалось продвинуться на четыре километра.

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка», — рассказал Конашенков.

Вооруженные силы России продолжают принимать участие в специальной операции на Украине, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства объяснил, что данная мера направлена на защиту жителей Донбасса от агрессии в их сторону.