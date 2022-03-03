Город Балаклея, расположенный в Харьковской области, теперь освобожден от батальонов украинских националистов.

Вооруженные силы РФ продолжают успешные наступательные действия. Об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», — отметил он.

Кроме того, российские военные взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. Также, по словам Конашенкова, удалось выровнять передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.

Вынужденная спецоперация на Украине началась по решению президента России Владимира Путина 24 февраля. Глава государства своим решением намерен остановить агрессию марионеточного киевского режима, которая в течение восьми лет была направлена на жителей Донбасса.