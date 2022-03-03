Роспотребнадзор сообщил о методе выявления бессимптомно перенесенного COVID-19 у привитых

Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова сообщила, что определить перенесенный бессимптомно COVID-19 можно с помощью анализа на антитела к нуклеокапсиду.

Именно тест на антитела к нуклеокапсиду, а не к S-белку, помогает понять, сформировался ли иммунный ответ в результате вакцинации от COVID-19. Наличие антител в большинстве случаев указывает на то, что человек переболел коронавирусом бессимптомно.

«Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, и значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду», — заявила Тиванова в разговоре с «РИА Новости».

Однако после прививки цельновирионной вакциной нуклеокапсиды все-таки могут сформироваться. К числу таких препаратов относится российский «КовиВак». Если выявляются только антитела к S-белку, то человек не болел, но был привит «Спутником V» или другой нецельновирионной вакциной.