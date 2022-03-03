Тухель спрогнозировал большие изменения в «Челси» после заявления Абрамовича о продаже клуба

Немецкий специалист Томас Тухель спрогнозировал большие изменения в «Челси» после заявления Романа Абрамовича о продаже футбольного клуба.

Наставник синих отметил, что в настоящий момент не представляет «Челси» без Абрамовича, поэтому это не самые простые времена.

«Пока еще не уложил в голове, что это изменится. Конечно, это серьезные перемены», — цитирует Тухеля издание Daily Mail.

Напомним, в конце февраля российский миллиардер Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Вечером в среду он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович являлся владельцем «Челси» с 2003 года. За это время «пенсионеры» четыре раза становились чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок страны, три раза побеждали в Кубке лиги.