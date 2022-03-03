Они сражались за родину. Настоящие сыны Украины, прославившие Отечество

Современные украинские деятели пытаются найти в собственной истории «национальных героев», которые выступали исключительно против России. Все это должно идеологически оправдать проводимую политику на притеснение русскоязычного населения. В ранг почитаемых возводятся Иван Мазепа, Семен Петлюра, Степан Бандера.

Однако земля Украины родила огромное количество выдающихся личностей, которые благодаря своими заслугами по праву занимают достойное место в общей российской и украинской истории. Например, подавляющее число украинцев отважно и мужественно сражались в рядах Красной Армии. По численности героев Советского Союза украинский народ уступает лишь русским. А каждый четвертый маршал СССР был уроженцем территорий, сейчас входящих в состав Украины.

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В историю Великой Отечественной войны, к примеру, золотыми буквами вписано имя Евгения Степановича Березняка. Знаменитый советский разведчик, который стал прообразом главного героя известного романа «Майор Вихрь». С начала войны он активно включился в подпольную борьбу на занятой нацистскими оккупантами Днепропетровщине. Свою славу он снискал во время операции в районе Кракова. Разведгруппа пробыла на вражеской территории 156 дней и смогла добыть точные данные о составе, оснащении, местах дислокации немецких дивизий и корпусов в этом районе. Это существенно упростило продвижение Красной Армии. Кроме того, Березняк сумел предотвратить гибель богатого на исторические памятник Кракова - в его распоряжении оказалась точная информация о минировании исторического города абвер-командой № 115.

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Советский генерал Семен Константинович Тимошенко, уроженец села Фурманка Одесской области, начал военную карьеру еще в Русской Императорской армии. Окончив Ораниенбаумскую образцовую пулеметную школу, он отправился на фронт Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским крестом за оборону крепости Осовец, где немецкие войска применяли боевые отравляющие вещества.

Тимошенко принял революцию и вступил в ряды Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны он координировал действия фронтов, разрабатывал стратегические маневры. Так, успешно проведенная Новороссийско-Таманская операция силами Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота создала плацдарм для освобождения Крыма.

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Дважды Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский родился в семье железнодорожника в Киевской губернии. Он сделал блестящую карьеру в Красной Армии. Во времена Великой Отечественной войны командовал 28-й танковой дивизией, которая после преобразования в стрелковую дивизию успешно вела оборонительные бои на Западной Двине. Под его руководством войска смогли остановить немецкое наступление в районе Сольцов и Новгорода. Это была одна из первых успешных советских операций в начале войны.

Выдающихся успехов 60-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Черняховского добилась во время Чернигово-Припятской операции. С первых же дней советские войска смогли прорвать эшелонированную оборону немецких войск и устремились к Днепру, который форсировали сходу и начали освобождение левобережной Украины.

Общая история и судьба русского и украинского народов не ограничивается только одним советским периодом. Так, еще в начале XX века на территориях Австро-Венгерской империи было распространено движение Галицких русофилов. Они активно выступали за объединение с большой Россией.

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Одним из ярких представителей этого движения был Василий Варвик, родившийся в семье зажиточного крестьянина в селе Яснище в Галиции. С начала Первой мировой войны его как и многих других сочувствующих России заключили в крепость Терезин, а позднее перевели в печально известный лагерь Талергоф — один из первых концентрационных лагерей в мировой истории. Однако в 1915 году его мобилизовали в армию и отправили на итальянский фронт, где он попал в плен. Благодаря стараниям российского посла в Италии Варвик получил свободу и поступил в экспедиционный корпус, который сражался во Франции.

После окончания Первой мировой он попал в горнило Гражданской войны на сторону белогвардейцев. После разгрома Врангеля Варвик отправился в Чехословакию, а после в Польшу, где продолжил работать в одном из старейших учреждений галицких русофилов - Ставропигийском институте.

Во время Второй мировой войны Варвик находился в оккупированном немцами Львове, успешно избегая попытки немцев задействовать его в пропаганде. Освобождение города Красной Армией и вхождение Галиции в состав Советского Союза он воспринял как символическое объединение Москвы и Львова.

«Вся западная Русь объединилась с матерью Родиной <...> опасность гибели в чужом море миновала раз навсегда», — писал он.

Это лишь несколько имен из славного списка украинских героев, горячих патриотов малой Родины и единого государства – России или Советского Союза. Но современная киевская власть предпочитает не говорить о них, вычеркнуть из памяти украинского народа во имя торжества русофобии и преклонения перед персонажами вроде Петлюры или Бандеры.