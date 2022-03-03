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Сборная Латвии по керлингу на колясках не выйдет на матч против россиян на Паралимпиаде

Спорт
Сборная Латвии по керлингу на колясках не выйдет на матч против россиян на Паралимпиаде

Латвийская команда по керлингу на колясках отказалась играть со сборной России на Паралимпийских играх в Пекине.

О решении команды сообщила пресс-служба Ассоциации керлинга Латвии 3 марта. Игра запланирована на 9 марта. В своем комментарии главный тренер латвийской сборной Арнис Вейдеманис пояснил, что в ассоциации ожидали отстранения россиян и белорусов от соревнований. Команда была удивлена решению Международного паралимпийского комитета разрешить участвовать в Играх командам России и Белоруссии.

«Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией», - заявил Вейдеманис.

Международный паралимпийский комитет допустил сборные России и Белоруссии до участия в Играх в Пекине при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

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Фильм Солнцепек