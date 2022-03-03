Сборная Латвии по керлингу на колясках не выйдет на матч против россиян на Паралимпиаде

Латвийская команда по керлингу на колясках отказалась играть со сборной России на Паралимпийских играх в Пекине.

О решении команды сообщила пресс-служба Ассоциации керлинга Латвии 3 марта. Игра запланирована на 9 марта. В своем комментарии главный тренер латвийской сборной Арнис Вейдеманис пояснил, что в ассоциации ожидали отстранения россиян и белорусов от соревнований. Команда была удивлена решению Международного паралимпийского комитета разрешить участвовать в Играх командам России и Белоруссии.

«Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией», - заявил Вейдеманис.

Международный паралимпийский комитет допустил сборные России и Белоруссии до участия в Играх в Пекине при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.