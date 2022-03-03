Военный Басурин сравнил Мариуполь с концлагерем из-за действий ВСУ

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о ситуации в украинском городе Мариуполь.

На данный момент в Мариуполе наблюдается проблемы с водоснабжением и электричеством. Прибывший туда Эдуард Басурин, оценив ситуацию, отметил, что из-за действий украинских военных город становится концлагерем.

Ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что боевики украинско-нацистского батальона «Азов» заминировали действующий завод «Азовсталь» в Мариуполе. Его планируют взорвать вместе с ничего не подозревающими сотрудниками предприятия.