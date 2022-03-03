Собянин отменил действие системы QR-кодов в Москве с 3 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который останавливает действие системы QR-кодов в российской столице с четверга, 3 марта.

Согласно данным портала мэра Москвы, эпидемиологическая ситуация в российской столице постепенно приходит в норму. Число новых случаев заражения штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» продолжает снижаться.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов», — сообщается на портале мэра.

Кроме того, вместе с цифровыми кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев. Домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным.