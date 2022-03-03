Госдеп США прокомментировал ограничение доступа к ресурсам «Дождя» и «Эхо Москвы»

Госдепартамент США прокомментировал ограничение доступа к ресурсам телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и радиостанции «Эхо Москвы» в России.

Ограничение доступа к ресурсам российских СМИ в Госдепе США считают «необоснованным». По мнению американского внешнеполитического ведомства, борьба с ложной информацией в СМИ якобы является «полным наступлением» на их свободу.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эхо Москвы» и «Дождя» на основании требования Генпрокуратуры России. Медиаресурсы размещали ложную информацию о сущности военной спецоперации на Украине, подчеркнули в ведомстве.

В Генпрокуратуре также отметили, что опубликованная на данных ресурсах информация содержит призывы к экстремизму, массовым нарушениям общественного порядка и безопасности, насилию в отношении российских граждан, насильственному свержению конституционного строя и участию россиян в массовых публичных мероприятиях в нарушение действующего законодательства.