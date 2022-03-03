Госдума рассмотрит законопроект о защите россиян в связи с действиями других стран

Законопроект о защите граждан России в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций внесен в Госдуму.

Документ размещен в электронной базе ГД. В пояснительной записке к нему говорится, что законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня соцзащиты россиян.

Среди ключевых положений — содействие занятости, обеспечение лекарствами, предоставление соцпомощи и пенсий. Также в нем идет речь о мерах, обеспечивающих защиту прав и интересов россиян, проходивших обучение за рубежом и вынужденно его прекративших.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После ее начала страны Запада начали вводить санкции против РФ.