Представители ЛНР назвали убийство мэра города Кременной военным преступлением

Представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник высказался об убийстве мэра города Кременной Владимира Струка. Он назвал данный инцидент военным преступлением.

По словам представителя ЛНР, убийство мэра совершили нацисты. Перед убийством Владимир Струк был похищен. Инцидент произошел по вине властей Украины, убежден Мирошник.

«Это совершено при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление!» — заявил он.

Представитель ЛНР также отметил, что Струк был спорной личностью. Тем не менее, убийство градоначальника Кременного Мирошник считает проявлением нацистского беспредела.