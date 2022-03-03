Минобороны объяснило смысл букв Z и V на российской технике

Смысл нанесенных на российскую технику букв Z и V во время специальной операции по защите мирного населения Донбасса Минобороны России объяснило в своем Instagram.

Как оказалось, в символе Z зашифровано «За победу», а в символе V «Сила в правде». Еще одна V означает «Задач будет выполнена». Об этом Министерство обороны России рассказало в своем Instagram.

Ранее стало известно, что самарские медики госпитализировали 19 беженцев из Донбасса. По прибытию в Самару выяснилось, что им необходима госпитализация по причине заболевания коронавирусом или обострения хронических заболеваний. Дети прибывших из ЛДНР беженцев в Самарскую область были зачислены в местные школы.

Также ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о сохранении сложной военной обстановки в Донбассе. По его словам, контрнаступательная операция НМ ДНР при поддержке ВС РФ успешно продолжается.