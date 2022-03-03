Канада ввела санкции против девяти сотрудников «Газпрома» и «Роснефти»

Канада вводит новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Под рестрикции попадут десять сотрудников «Роснефти» и «Газпрома», уточнили во внешнеполитическом ведомстве России.

Канада, США, Великобритания, страны Евросоюза и ряд других государств начали вводить новые санкции в отношении Кремля, после того как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью глава государства назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет «подвергаются издевательствам, геноциду» со стороны киевского режима.

Вооруженные силы России в рамках военной миссии наносят удары по войскам и военной инфраструктуре Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнули в Минобороны РФ.