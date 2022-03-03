Законопроект о продлении срока уплаты налогов внесли в Госдуму

Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Государственную думу России. С документом можно ознакомиться в думской электронной базе.

Уплата авансовых платежей по региональным и местным налогам, увеличение сроков предоставления в налоговые органы отчетности, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов могут предусмотрены нормативными актами.

«Проектом федерального закона предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов», — говорится в тексе пояснительной записки.

Ранее стало известно, что комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит в апреле законопроект о запрете упоминания в СМИ информации о национальности и вероисповедании преступников.