Замгоссекретаря США назвала смехотворным требование России к НАТО по безопасности

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала смехотворными предложения России в сфере безопасности о возвращении НАТО «к состоянию на 1997 год».

С неоднозначным заявлением Шерман выступила на слушаниях в комитете палаты представителей США. По ее словам, Вашингтон не мог согласиться с требованием гарантировать выход из НАТО состоящих в блоке государств, а также невступление Украины в альянс.

«Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год», — заявила Шерман.

Первый замгоссекретаря не считает слабым ответ США на российские обеспокоенности. По ее словам, американская сторона предложила России вещи, «которые в их интересах».

В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с НАТО и договора с США по гарантиям безопасности. В частности, Москва требовала юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток и включения Украины в альянс. США и Североатлантический альянс передали ответы на российские предложения по гарантиям безопасности в конце января.