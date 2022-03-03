Кабмин внес на рассмотрение инициативу о помощи россиянам и бизнесу при санкциях

Пакет с инициативами о мерах помощи россиянам и отечественному бизнесу внесли на рассмотрение в Государственную думу.

Власти включили в проект целый список социально-экономических мероприятий. Текст документа доступен в думской электронной базе. В одной из пояснительных записок сказано, что проект федерального закона разработали для защиты национальных интересов России из-за «недружественных действий» со стороны стран и международных организаций.

Запад начал активно вводить новые санкционные пакеты после того, как Россия анонсировала специальную военную операцию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что он принял это решение, так как оно было вынужденным: граждане ЛДНР нуждались в защите от геноцида.