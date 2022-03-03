Бастрыкин поручил СК фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности и гражданство прибывающих на территорию Украины наемников, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК отмечают, что, согласно информации из открытых источников, для оказания поддержки местным военным на Украину прибывают иностранные наемники. Следователям центрального аппарата Следственного комитата РФ поручено устанавливать их личности и гражданство, а также фиксировать и расследовать факты участия наемников в преступных действиях, чтобы привлечь их к ответственности по ст. 359 УК РФ. За наемничество им грозит до 15 лет лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

Россия утром 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целью операции является защита людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.