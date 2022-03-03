Хазин: по санкциям Россия еще может договориться с США, а вот с ЕС – безнадежно

Пока российская спецоперация по демилитаризации Украины не завершится, рано говорить о том, как будет развиваться с санкциями Запада против РФ. Но в конце концов Москва, скорее всего договорится с США, а вот с Евросоюзом все гораздо сложнее.

Об этом в эфире YouTube-канала SputnikLive рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, рассуждая о том, сможет ли Россия когда-нибудь замороженные западными странами резервы Центробанка РФ, и есть ли надежда на то, что масштабные санкции против нее в будущем будут отменены.

«Теоретически, я думаю, что мы сделаем взаимозачет. То есть, если они взяли наши резервы, то мы возьмем их активы. Но получить обратно резервы скорее всего будет невозможно», — отметил Хазин, отвечая на первую часть вопроса.

А говоря о готовности западных стран когда-нибудь отменить введенные против РФ санкции, эксперт заявил, что американцы-то готовы, но с Евросоюзом это скорее всего безнадежно.

Федеральное агентство новостей /

Но если Россия сможет быстро завершить спецоперацию на Украине, то возможно, ситуация действительно станет гораздо легче, добавил экономист.

«Хотя, понимаете, если цель американцев раздербанить Евросоюз, грубо говоря, обеспечить переток капитала из ЕС в США, то в этом случае Вашингтон не будет давить на европейцев, чтобы они снимали с России санкции. То есть в этом случае наши граждане поехать в ЕС не смогут, самолеты наши летать туда не будут, будем ли мы продавать туда нефть и газ – большой вопрос, ну и так далее и тому подобное… посмотрим», — рассуждает Хазин.

По его словам, сейчас очень сложно сказать, чем конкретно закончится эта ситуация. И в любом случае, пока Россия не завершит свою военную спецоперацию в первую очередь по демилитаризации Украины, так как процесс денацификации будет длиннее, говорить о каких-то конкретных дальнейших действиях пока преждевременно.

«Но я считаю, что Россия сможет договориться в конце концов с Соединенными Штатами Америки, а вот что касается Евросоюза – тут безнадежно. Но правда, если они будут продолжать вводить против России санкции, у меня крайне пессимистичный взгляд на будущее Евросоюза в перспективе ближайших года –двух», — заключил Михаил Хазин.

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Напомним, ранее израильский политолог и военный эксперт, комментируя масштабные антироссийские санкции Запада, заявил, что Соединенные Штаты Америки используют любые методы, чтобы вытеснить Россию с рынка энергоносителей. Поэтому санкции выгодны только американцам, которые хотят, чтобы европейская экономика больше не могла с конкурировать с экономикой США и стала ее придатком.

Также Кедми отметил, что Запад пока еще даже не может представить, какой ущерб в итоге понесет он сам из-за тех санкций, которые он сейчас вводит против РФ.