Законопроект о санкциях против всех госпредприятий России внесли в Конгресс США

Республиканцы в Конгрессе США внесли проект закона о введении санкций против всех российских госпредприятий, включая «Роснефть», «Газпром» и RT.

Очередной виток санкций в отношении России начался, после того как 21 февраля президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указами о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Еще более масштабные рестрикции Белого дома и ряда других стран начали вводить, когда российский лидер объявил о начале военной спецоперации на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса от киевского режима.