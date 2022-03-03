Захарова резко ответила Макрону на его слова о спецоперации России на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону, который усомнился в том, что спецоперация ВС РФ направлена против борьбы с нацизмом на Украине.

По словам Захаровой, за годы нахождения Франции в «нормандском формате» политики могли бы найти время для ознакомления с материалом. Представитель МИД привела пример, как 16 сентября 2019 года украинские неонацисты осквернили фашистской свастикой памятник жертвам Холокоста. Захоронение находится на месте массового убийства 54 тысяч евреев, трагедия произошла в селе Богдановка Доманевского района Николаевской области.

«Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать», — заверила Мария Захарова.

Военная спецоперация ВС РФ, о начале которой было объявлено 24 февраля президентом Владимиром Путиным, направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида киевской власти.