Возможность национализации самолетов Boeing и Airbus обсудили в Минтрансе

Вопрос о сохранении в России самолетов иностранного производства после запрета ЕС на поставку новых лайнеров и разрыва лизинговых договоров обсудили на совещании в Минтрансе при участии крупнейших авиакомпаний.

Министерство склоняется к национализации воздушных судов, сообщает со ссылкой на два знакомых с ходом совещания источника РБК. Пока власти не приняли окончательного решения по самолетам Boeing и Airbus, которые могут отозвать лизингодатели, уточнил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Глава государства уточнил, что решение принято в ответ на просьбу о помощи от руководства ДНР и ЛНР.

Операция стала причиной введения новых санкций в отношении России со стороны ряда стран. Авиастроительные компании Boeing и Airbus также приостановили техподдержку авиакомпаний их России. Евросоюз позже обязал обслуживающие коммерческие авиалинии лизинговые компании разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками.