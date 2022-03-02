Пентагон: ядерную войну не следует начинать

Ядерную войну невозможно выиграть и не следует начинать, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон отменил ранее планируемые ракетные испытания. По словам Кирби, это было сделано для демонстрации отсутствия планов по повышению уровня готовности ядерных сил США.

Ранее норвежский ученый Бьерн Нистад высказал предположение, что специальная операция вооруженных сил России на Украине предотвратила ядерную войну в Европе. Он задался вопросом альтернативы проведению данной спецоперации. По его словам, в ближайшее время киевский режим мог бы обзавестись ядерным оружием. Об этом открыто заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Нистад уверен, что у российского руководства не оставалось никаких вариантов кроме демилитаризации Киева.