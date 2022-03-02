Украинская делегация отправилась на переговоры с представителями России

Представители Украины отправились в Беловежскую пущу. Там состоятся переговоры с российской стороной.

Как уточнили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, делегация из Киева уже едет на встречу с коллегами из России. Беседа запланирована на 3 марта.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о высоком уровне подготовки Киева. Он добавил, что достигнутые в результате встречи договоренности должны отвечать интересам обоих государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал подготовку к российско-украинским контактам «триллером». Лидер республики добавил, что эти переговоры дают надежду на прекращение боевых действий.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал целью миссии денацификацию и демилитаризацию Украины.