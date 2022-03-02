Минобороны России сообщило о создании штаба по гумреагированию на Украине

Минобороны РФ объявило об организации штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине.

Основной задачей штаба станет оказание гуманитарной помощи жителям народных республик Донбасса и населению Украины. С украинской территории в Россию уже эвакуировано более 140 тыс. человек, включая более 39 тыс. детей, уточнили в оборонном ведомстве.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной операции по денацификации Украины. По его словам, о помощи Москву попросили руководители ДНР и ЛНР.