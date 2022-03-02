Минздрав России заявил о достаточном запасе лекарств в стране

Россия обладает достаточным запасом лекарств, включая входящие в перечень важнейших и жизненно необходимых лекарственных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпромторга Денис Мантуров встретились с представителями фармбизнеса в среду, 2 марта, уточнили в пресс-службе.

«На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП», — говорится в сообщении.

Мурашко отметил, что особое значение сегодня имеет обеспечение стабильных поставок лекарственных препаратов.